البورصة تواصل خسائرها في منتصف تعاملات اليوم وتراجع جماعي في مؤشراتها

منذ 10 دقائق أخبار الاقتصاد
البورصة تواصل خسائرها في منتصف تعاملات اليوم وتراجع جماعي في مؤشراتها
البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.24% ، ووصل إلى مستوى 13475 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.14% ووصل إلى مستوى 2102 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.52% ووصل إلى مستوى 12718 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.08% ووصل إلى مستوى 691 نقطة ، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ، ووصل إلى مستوى 1739 نقطة ، أما صعد مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.47% ووصل إلى مستوى 457 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، ما أدى بدوره لظهور قوى بيعية دفعت المؤشر لمستوى 13.644 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية توقعت «مباشر» ، أن هذه القوى البيعية قادرة على سحب المؤشر على الأقل إلى مستوى 13350 نقطة ثم 13100 نقطة ، وعدا ذلك فهناك فرص متساوية  للارتداد إلى مستوى 13.850 نقطة ، أو مواصلة الانخفاض إلى 12.800 نقطة ، كما أوصت «مباشر» ببيع الارتفاعات وزيادة نسبة السيولة ، وإعادة الدخول في مستويات سعرية.