البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يفقد 3.5 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بفعل هبوط بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، أما رأس المال السوقي فتراجع بقيمة 3.5 مليار جنيه ، وأغلق عند مستوى 763.440 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 117 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه ، وتنفيذ 15.3 ألف عملية لـ166 شركة ، بينما سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.32% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 22.45% ، بينما استحوذ العرب على 6.22% ، بينما استحوذت المؤسسات على 38.59% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

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صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع بقيمة بلغت 5.4 مليون جنيه، 676 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.88% وأغلق عند مستوى 13524 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.85% وأغلق عند مستوى 2109 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.12% عند مستوى 12769 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.13% عند مستوى 692 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% وأغلق عند مستوى 1741 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.61% ووصل إلى مستوى 458 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 77 شركة ، ولم تتغير مستويات 42 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع اليوم، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، وافتتحت جلسة بداية التعاملات بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، ما أدى بدوره لظهور قوى بيعية دفعت المؤشر لمستوى 13.644 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية توقعت «مباشر» ، أن هذه القوى البيعية قادرة على سحب المؤشر على الأقل إلى مستوى 13350 نقطة ثم 13100 نقطة ، وعدا ذلك فهناك فرص متساوية للارتداد إلى مستوى 13.850 نقطة ، أو مواصلة الانخفاض إلى 12.800 نقطة ، كما أوصت «مباشر» ببيع الارتفاعات وزيادة نسبة السيولة ، وإعادة الدخول في مستويات سعرية.