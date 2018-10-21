البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يفقد 3.5 مليار جنيه

منذ 11 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين في المؤشرات.. ورأس المال يفقد 3.5 مليار جنيه
سوق المال المصري

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتباين في المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بفعل هبوط بعض الأسهم القيادية ، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، أما رأس المال السوقي فتراجع بقيمة 3.5 مليار جنيه ، وأغلق عند مستوى 763.440 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 117 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه ، وتنفيذ 15.3 ألف عملية لـ166 شركة ، بينما سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.32% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 22.45% ، بينما استحوذ العرب على 6.22% ، بينما استحوذت المؤسسات على 38.59% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية ، مالت نحو البيع بقيمة بلغت 5.4 مليون جنيه، 676 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.88% وأغلق عند مستوى 13524 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.85% وأغلق عند مستوى 2109 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.12% عند مستوى 12769 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.13% عند مستوى 692 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% وأغلق عند مستوى 1741 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.61% ووصل إلى مستوى 458 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 77 شركة ، ولم تتغير مستويات 42 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعا في منتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع اليوم، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء ، وافتتحت جلسة بداية التعاملات بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، ما أدى بدوره لظهور قوى بيعية دفعت المؤشر لمستوى 13.644 نقطة ، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية توقعت «مباشر» ، أن هذه القوى البيعية قادرة على سحب المؤشر على الأقل إلى مستوى 13350 نقطة ثم 13100 نقطة ، وعدا ذلك فهناك فرص متساوية  للارتداد إلى مستوى 13.850 نقطة ، أو مواصلة الانخفاض إلى 12.800 نقطة ، كما أوصت «مباشر» ببيع الارتفاعات وزيادة نسبة السيولة ، وإعادة الدخول في مستويات سعرية.