ارتفاع ملحوظ لأسعار الطماطم والبصل والبطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم

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نرصد لكم من خلال موقع “مصر 365” أسعار الخضار في الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعر 6 أصناف من الخضار ما بين الجنيه واثنين مقارنة بأسعار الأمس في سوق العبور.

وتزايدت أسعار البطاطس والطماطم والبصل والفاصوليا و البلح، فيما انخفض سعر الفل الحار البلدي بحوالي 50 قرشاً عن سعر الأمس، حيث يتراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات، أما أسعار الفاكهة والتي استقرت أسعارها عن أسعار الخضار في صباح اليوم.

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وإليكم أسعار الخضروات والفاكهة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

كيلو الطماطم من 5 إلى 8.50 بزيادة جنيهاً واحداً.

كيلو البطاطس من 8 إلى 11 جنيهاً بزيادة جنيهين.

كيلو البصل من من 5 إلى 7 جنيهات بزيادة 180 قرش.

كيلو الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو الباذنجان من 2.50 إلى 5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي من 2 جنيه إلى 4 جنيهات بتراجع 50 قرشاً.

سعر كيلو الملوخية 2.50 إلى 3.50 بزيادة 1.50 جنيه.

كيلو البامية من 15 إلى 17 جنيه بزيادة جنيهاً واحداً.

كيلو الخيار البلدي من 2 إلى 3.5 جنيه.

كيلو القلقاس من 2 جنيه إلى 4.5 جنيه.

أما عن أسعار الفاكهة فهي كالآتي:

سعر كيلو البرتقال الصيفي من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البلح السماني من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البلح الزغلول من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البلح الرملي من 7 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الرمان من 4 جنيه إلى 8 جنيهات.

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