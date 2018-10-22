ارتفاع ملحوظ لأسعار الطماطم والبصل والبطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم

منذ 16 دقيقة أخبار الاقتصاد
ارتفاع ملحوظ لأسعار الطماطم والبصل والبطاطس.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم
أسعار الخضار

نرصد لكم من خلال موقع “مصر 365” أسعار الخضار في الأسواق المصرية، حيث ارتفعت أسعر 6 أصناف من الخضار ما بين الجنيه واثنين مقارنة بأسعار الأمس في سوق العبور.

وتزايدت أسعار البطاطس والطماطم والبصل والفاصوليا و البلح، فيما انخفض سعر الفل الحار البلدي بحوالي 50 قرشاً عن سعر الأمس، حيث يتراوح سعره بين 2 و 4 جنيهات، أما أسعار الفاكهة والتي استقرت أسعارها عن أسعار الخضار في صباح اليوم.

وإليكم أسعار الخضروات والفاكهة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

كيلو الطماطم من 5 إلى 8.50 بزيادة جنيهاً واحداً.

كيلو البطاطس من 8 إلى 11 جنيهاً بزيادة جنيهين.

كيلو البصل من من 5 إلى 7 جنيهات بزيادة 180 قرش.

كيلو الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

كيلو الفاصوليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو الباذنجان من 2.50 إلى 5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.

كيلو الفلفل الحامي من 2 جنيه إلى 4 جنيهات بتراجع 50 قرشاً.

سعر كيلو الملوخية 2.50 إلى 3.50 بزيادة 1.50 جنيه.

كيلو البامية من 15 إلى 17 جنيه بزيادة جنيهاً واحداً.

كيلو الخيار البلدي من 2 إلى 3.5 جنيه.

كيلو القلقاس من 2 جنيه إلى 4.5 جنيه.

أما عن أسعار الفاكهة فهي كالآتي:

سعر كيلو البرتقال الصيفي من 5 إلى 6 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البلح السماني من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو البلح الزغلول من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو البلح الرملي من 7 إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الرمان من 4 جنيه إلى 8 جنيهات.

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