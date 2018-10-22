أسعار البطاطس ترتفع بشكل جنوني.. والزراعة تعلن عن السبب

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أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “حامد عبدالدايم” أن الأسباب وراء ارتفاع البطاطس في هذا التوقيت من كل عام، وأضاف أن هذا الأمر ليس بجديد على السوق المصري.

وأشار قائلاً “أن الأسباب وراء ارتفاع البطاطس في هذا الوقت من كل عام مع نهاية موسم الصيف، وبداية موسم الشتاء فإن الكميات المطروحة من محصول البطاطس في الأسواق يقل تزامناً من نهاية حصاد محصول البطاطس”.

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وأضاف قائلاً “كما إن مبالغة بعض من تجار التجزئة في رفع أسعار محصول الأسواق داخل الأسواق التجارية المصرية أدى إلى ارتفاع السعر بشكل مبالغ فيه” ، وشدد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد طلبت أكثر من مرة أن يتم وضع آليات من أجل إحكام الرقابة على الأسواق التجارية وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وأكد أن دور الوزارة ينحصر في الزراعة ومراقبة المحاصيل الزراعة فقط، وقد ارتفعت أسعار البطاطس داخل الأسواق التجارية المحلية بشكل كبير حيث سجل سعر كيلو البطاطس حوالي 12 جنيهاً.

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