البورصة تواصل تعويض الخسائر وترتفع في منتصف التعاملات

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واصلت البورصة المصرية ارتفاعها ، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.38% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.45% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.81%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.10% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54%.

وكانت البورصة المصرية ، افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأحد ، على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأحد باللون الأحمر ، وذلك بعد انخفاضه ليصل إلى نحو 13400 نقطة ، وذلك قبل أن يرتفع مرة أخرى ويغلق عند 13.524 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواجه دعمًا طفيفًا عند المستوى 13.350 نقطة ، ودعمًا رئيسيًا عند المستوى 13100 نقطة ، موضحة أن القوى الشرائية ما زالت ضعيفة ، وحتى إذا دفعت المؤشر إلى 13850 نقطة ، فليس متوقعا كسر مقاومات هذه القوى في الوقت الحالي ، وليس بأحجام تداول قليلة ، ما يجعل من المرجح جدًا أن يتحرك المؤشر في حركة عرضية مائلة نحو الهبوط.