البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 2.4 مليار جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، حيث ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 2.4 مليار جنيه ، وأغلق عند مستوى 765.795 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم بلغ 197 مليون ورقة مالية بقيمة 799 مليون جنيه ، بتنفيذ 22.5 ألف عملية لـ172 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 68.84% ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 26.72% ، واستحوذ العرب على 4.44% ، أما المؤسسات فاستحوذت على 44.71% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 55.28%.

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صافي تعاملات المؤسسات المصرية مالت نحو البيع بقيمة 43.2 مليون جنيه، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية مالت نحو الشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 380 ألف جنيه، 4.7 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.90% وأغلق عند مستوى 13646 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.66% وأغلق عند مستوى 2123 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.20% عند مستوى 12922 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.21% عند مستوى 693 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% وأغلق عند مستوى 1745 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ووصل إلى مستوى 460 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 53 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة وبقيت ثابتة كما هي.

وارتفعت البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، بفعل عمليات شراء من متعاملين عرب وأجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين نحو البيع ، بينما افتتحت جلسة تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس الأحد ، على تباين في المؤشرات.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأحد باللون الأحمر ، وذلك بعد انخفاضه ليصل إلى نحو 13400 نقطة ، وذلك قبل أن يرتفع مرة أخرى ويغلق عند 13.524 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت شركة «مباشر» أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يواجه دعمًا طفيفًا عند المستوى 13.350 نقطة ، ودعمًا رئيسيًا عند المستوى 13100 نقطة ، موضحة أن القوى الشرائية ما زالت ضعيفة ، وحتى إذا دفعت المؤشر إلى 13850 نقطة ، فليس متوقعا كسر مقاومات هذه القوى في الوقت الحالي ، وليس بأحجام تداول قليلة ، ما يجعل من المرجح جدًا أن يتحرك المؤشر في حركة عرضية مائلة نحو الهبوط.