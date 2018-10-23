تعرف على أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

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شهدت أسعار بعض الخضراوات ، تراجعا في سوق العبور اليوم الثلاثاء ، الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع سعر كيلو «البطاطس ، الفاصوليا ، الباذنجان ، الفلفل الرومي ، الفلفل الحامي ، والكوسة» ، بين 50 قرشًا و3 جنيهات ، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

وويرصد موقع «مصر 365» ، أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة ، حسب ما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أولا: أسعار الخضروات:

الطماطم ، تراوح سعرها بين 5 و8.5 جنيه.

البطاطس ، تراوح سعرها بين 7 و11 جنيها ، بتراجع جنيه عن أمس.

البصل ، تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بتراجع جنيه عن أمس.

الفاصوليا ، تراوح سعرها بين 5 و9 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.

الباذنجان البلدي ، تراوح سعرها بين 2.5 و3.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.

الفلفل الرومي البلدي ، تراوح سعره بين 3 و5.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.

الفلفل الحامي البلدي ، تراوح سعرها بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية ، تراوح سعرها 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار البلدي ، تراوح سعره بين 2.5 و3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا عن أمس.

البامية ، تراوح سعرها بين 12 و15 جنيها ، بانخفاض 3 جنيهات عن أمس.

القلقاس ، تراوح سعره بين 2 و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي ، تراوح سعره بين 5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي ، تراوح سعره بين 5 و8 جنيهات.

البلح السماني ، تراوح سعره بين 4 و5.5 جنيه.

البلح الزغلول ، تراوح سعره بين 8 و12 جنيها.

البلح الرملي ، تراوح سعره بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.

الرمان ، تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.