تعرف على أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

منذ 38 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
تصدير البطاطس

شهدت أسعار بعض الخضراوات ، تراجعا في سوق العبور اليوم الثلاثاء ، الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع سعر كيلو «البطاطس ، الفاصوليا ، الباذنجان ، الفلفل الرومي ، الفلفل الحامي ، والكوسة» ، بين 50 قرشًا و3 جنيهات ، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

وويرصد موقع «مصر 365» ، أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة ، حسب ما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أولا: أسعار الخضروات:

الطماطم ، تراوح سعرها بين 5 و8.5 جنيه.

البطاطس ، تراوح سعرها بين 7 و11 جنيها ، بتراجع جنيه عن أمس.

البصل ، تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بتراجع جنيه عن أمس.

الفاصوليا ، تراوح سعرها بين 5 و9 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.

الباذنجان البلدي ، تراوح سعرها بين 2.5 و3.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.

الفلفل الرومي البلدي ، تراوح سعره بين 3 و5.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.

الفلفل الحامي البلدي ، تراوح سعرها بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية ، تراوح سعرها 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار البلدي ، تراوح سعره بين 2.5 و3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا عن أمس.

البامية ، تراوح سعرها بين 12 و15 جنيها ، بانخفاض 3 جنيهات عن أمس.

القلقاس ، تراوح سعره بين 2 و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي ، تراوح سعره بين 5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي ، تراوح سعره بين 5 و8 جنيهات.

البلح السماني ، تراوح سعره بين 4 و5.5 جنيه.

البلح الزغلول ، تراوح سعره بين 8 و12 جنيها.

البلح الرملي ، تراوح سعره بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.

الرمان ، تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.