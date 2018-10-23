تعرف على أسعار البطاطس في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

شهدت أسعار بعض الخضراوات ، تراجعا في سوق العبور اليوم الثلاثاء ، الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث تراجع سعر كيلو «البطاطس ، الفاصوليا ، الباذنجان ، الفلفل الرومي ، الفلفل الحامي ، والكوسة» ، بين 50 قرشًا و3 جنيهات ، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.
وويرصد موقع «مصر 365» ، أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة ، حسب ما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أولا: أسعار الخضروات:
الطماطم ، تراوح سعرها بين 5 و8.5 جنيه.
البطاطس ، تراوح سعرها بين 7 و11 جنيها ، بتراجع جنيه عن أمس.
البصل ، تراوح سعره بين 4 و6 جنيهات.
الكوسة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بتراجع جنيه عن أمس.
الفاصوليا ، تراوح سعرها بين 5 و9 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.
الباذنجان البلدي ، تراوح سعرها بين 2.5 و3.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.
الفلفل الرومي البلدي ، تراوح سعره بين 3 و5.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشا عن أمس.
الفلفل الحامي البلدي ، تراوح سعرها بين 2 و4 جنيهات.
الملوخية ، تراوح سعرها 2.5 و3.5 جنيه.
الخيار البلدي ، تراوح سعره بين 2.5 و3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشا عن أمس.
البامية ، تراوح سعرها بين 12 و15 جنيها ، بانخفاض 3 جنيهات عن أمس.
القلقاس ، تراوح سعره بين 2 و4.5 جنيه.
ثانيا: أسعار الفاكهة
البرتقال الصيفي ، تراوح سعره بين 5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي ، تراوح سعره بين 5 و8 جنيهات.
البلح السماني ، تراوح سعره بين 4 و5.5 جنيه.
البلح الزغلول ، تراوح سعره بين 8 و12 جنيها.
البلح الرملي ، تراوح سعره بين 7 و8 جنيهات.
الجوافة ، تراوح سعرها بين 3 و6 جنيهات ، بارتفاع جنيه عن أمس.
الرمان ، تراوح سعره بين 4 و8 جنيهات.
التعليقات