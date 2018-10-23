البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتنهي تعاملات اليوم بانخفاض جماعي

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها ، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ارتفع بشكل طفيف ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 4.3 مليار جنيه ، ليغلق جلسة اليوم عند مستوى 761.530 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 193 مليون ورقة مالية ، وذلك بقيمة 778 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 26.3 ألف عملية لـ170 شركة ، بينما سجلت تعاملات المصريين نسبة 73.63% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 19.93% ، بينما استحوذ العرب على نسبة 6.44% ، وكذلك استحوذت المؤسسات على نسبة 35.69% من المعاملات في البورصة ، أما باقي المعاملات فكانت من نصيب الأفراد بنسبة 64.30%.

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صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع ، وذلك بقيمة بلغت 10.6 مليون جنيه ، 51.6 مليون جنيه ، 12.8 مليون جنيه ، على التوالي ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، وذلك بقيمة 20.1 مليون جنيه ، 1.7 مليون جنيه ، 53.2 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.49% ، حيث أغلق عند مستوى 13579 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.76% ، حيث أغلق عند مستوى 2106 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.03% ، وأغلق عند مستوى 12926 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» تراجع بنسبة 0.01% عند مستوى 693 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ، حيث أغلق عند مستوى 1742 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فصعد بنسبة 0.60% ، حيث وصل إلى مستوى 463 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، ارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 83 شركة ، ولم تتغير مستويات 38 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16% ، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.54% ، أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.24% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ، وجاء الارتفاع في مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.05%.