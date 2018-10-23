«التموين» تخفّض أسعار سلع مهمة.. بينها اللحوم والدواجن

Advertisements

خفّضت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أسعار بعض السلع الغذائية والخضراوات ، في منافذ البيع التابعة لها.

وفي بيان صحفي عنها اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، خفض سعر الدواجن المجمدة جنيهين لكل كيلو ، لتباع بـ38 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا ، وتخفيض سعر اللحوم المجمدة 3 جنيهات في الكيلو ، لتباع بـ60 جنيهًا بدلًا من 63 جنيها ، إضافة إلى استمرار توفير اللحوم الضأن بـ 95 جنيهًا ، وتوفير اللحوم السودانية الطازجة بـ 90 جنيهًا ، وذلك في فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية ، والسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

Advertisements

وبالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة جديدة ، بهدف توفير الخضر والفاكهة ، تحت شعار «خضار بلدنا» ، لضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة في القوافل والسيارات المتنقلة ، وفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة في الميادين الرئيسية بأسعار مخفضة ، إضافة إلى زيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض ، حيث تعرض هذه السلع في أكثر من 122 منفذا ثابتا ، فضلا عن الدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة تابعة للوزارة.

المبادرة الجديدة تنص على تنظيم لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة ، بغرض تقليل حلقات التداول ، ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي ، فضلا عن تشغيل بعض مواقع منافذ مشروع «جمعيتي» في نشاط الفاكهة والخضراوات.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم أسعار الخضراوات والفاكهة للمستهلك النهائي ، وهي كما يلي:

الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

البطاطس بسعر 9.25 جنيه للكيلو الواحد.

الفلفل الرومي بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

الباذنجان الرومي بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

الباذنجان الأبيض بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

الباذنجان العروس بسعر 4 جنيهات للكيلو الواحد.

الكوسة بسعر 6 جنيهات للكيلو الواحد.

البصل بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

الجزر بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

الخيار بسعر 6.5 جنيه للكيلو الواحد.

الليمون بسعر 6.5 جنيه للكيلو الواحد.

البرتقال بسعر 4.5 جنيه للكيلو الواحد.