قرار مهم من «المالية» بشأن ضرائب السيارات الأوروبية

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قال مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، الدكتور مجدي عبد العزيز ، إن السيارات الأوروبية سوف تكون معفاة من الضريبة الجمركية ، في شهر يناير المقبل ، وذلك وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أضاف الدكتور مجدي عبد العزيز ، أن هذا سيتم تطبيقه فعليا ، إن لم تحدث مفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة ، وبين الاتحاد الأوروبي ، لتأجيل القرار ، باعتبار أن الجانب المصري هو المنوط بتطبيق القرار.

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ولفت مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، إلى أن وزارة التجارة والصناعة ، هي الجهة المعنية بالاتفاقيات ، موضحا أنه من الممكن إجراء مفاوضات مع الجانب الأوروبي ، بهدف تأجيل أن تكون جمارك السيارات الأوروبية صفر في 2019 ، وذلك وفقا لمصالح الجانب المصري من جميع الجهات ، سواء الحصيلة الإيرادية الجمركية والسوق والصناعة ، مع مراعاة المعطيات السياسية ، لكن حتى الآن لم يحدث أي نوع من التفاوض.

وتابع الدكتور مجدي عبد العزيز ، أنه إذا لم تجرى مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ، فلن تكون هناك ضريبة جمركية على السيارات الأوروبية ، وسوف يتم سداد ضريبة قيمة مضافة فقط ، فضلا عن رسم تنمية موارد.

وتصل جمارك السيارات الصغيرة إلى 40% ، ويتم تخفيضها بواقع 10% سنويا ، وذلك وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ، حتى تصل إلى «صفر» في يناير 2019.

ولم يكشف مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك ، عن مدى تأثر الحصيلة الإيرادية الجمركية ، في حال إقرار التطبيق للاتفاقية نهائيا.