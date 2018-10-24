اليوم.. «جمعيات المستثمرين» يناقش توصيات مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المياه

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يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس ، اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بهدف مناقشة توصيات مؤتمر الاستثمار في تكنولوجيا المياه ، وذلك في مقر الاتحاد بحي مصر الجديدة.

ويناقش الاجتماع كذلك ، أهم نتائج لقاء أعضاء الاتحاد ، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمجموعة الاقتصادية ، خلال الشهر الماضي ، والمشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، وذلك في ضوء اللقاء الأخير مع رئيس الجهاز ، وبحضور الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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كما يستعرض الاجتماع ، نتائج زيارة أعضاء الاتحاد إلى الهيئة العربية للتصنيع خلال هذا الشهر ، ويستعرض كذلك آخر التطورات في موضوع الضريبة العقارية على المصانع ، والحلول التي تحفظ حقوق الدولة ، ولا تضر بالصناعة الوطنية في الوقت ذاته.