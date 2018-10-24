نصر: زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 47% عن العام المالي السابق

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اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بتشكيله الجديد للمرة الأولى ، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل ، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة علا القبرصي ، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع ، نصيب مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ، والذي شهد زيادة بنحو 0.002% عن العام الماضي ، رغم انخفاضه عالميا ، فضلا عن زيادة الاستثمارات الخاصة التي بلغت 316 مليار جنيه بزيادة 103 مليارات جنيه عن العام الماضي ، والتي بلغت 213 مليار جنيه بنسبة 47%.

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وبحسب نصر ، زال نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ، حيث احتلت مصر الوجهة الأولى على مستوى إفريقيا ، وذلك كما جاء في التقارير الدولية ، وبينها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ، موضحة أن المجموعة الاقتصادية شكلت لجنة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ، وسيتم تشكيل فريق عمل للتنسيق مع الوزارات ، وتشهد الفترة المقبلة العمل على زيادة الترويج للاستثمارات في مصر بمختلف دول العالم ، ووضع الفرص الاستثمارية في مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

وخلال الاجتماع ، ناقش المجلس دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنتدى إفريقيا 2018 ، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لـ«كوميسا» ، في الفترة من 8 حتى 9 ديسمبر في شرم الشيخ ، حيث أكدت نصر حضور 12 رئيس دولة إفريقية للمنتدى حتى الآن ، والذي يتضمن كذلك يوما لرواد الأعمال في إفريقيا ودعم وتمكين المرأة الإفريقية.

كما وافق المجلسرعلى مشروع لائحة نظام العمل في المناطق الحرة ، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة محسن عادل ، أن اللائحة الحالية موجودة منذ 20 عاما ، لذلك قررت الهيئة وضع مشروع لائحة جديدة للتسهيل على المستثمرين في المناطق الحرة ، وذلك بالتزامن مع خطة الهيئة لتطوير وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة ، كما أقر المجلس وضع معايير وضوابط إجراءات تحول المشروعات العاملة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، للسماح لبعض الشركات بممارسة نشاط تصديري بشكل أكبر.

وكذلك وافق المجلس على إقامة منطقتين حرة عامة في الجيزة ، على طريق (القاهرة – الفيوم) ، وأخرى في مطوبس بكفر الشيخ ، فضلا عن إقامة منطقة استثمارية متخصصة في مجال الصناعات القائمة على خامات الفوسفات ، وذلك على مساحة 5115 فدانا في وادي هلال السباعية بأسوان ، كما أقر المجلس خطة لتدريب العاملين في الهيئة للعام المالى 2018 / 2019.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ، علا القبرصي ، أن هذه الخطة تأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة أداء العاملين في الهيئة ومركز خدمات المستثمرين.