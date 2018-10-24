البورصة تستهل تعاملات اليوم بانخفاض جماعي في مؤشراتها

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افتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي كذلك.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.23% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.24% ، كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.25%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.01% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى مؤشر «إيجي إكس 30» مرة أخرى على انخفاض ، وأغلق عند مستوى 13.579 نقطة ، كما أن المؤشر يختبر خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، وإذا نجح حال اختراقه لأعلى ، فسوف يدفع ذلك المؤشر صوب المقاومة الأولى له عند مستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أوضحت «مباشر» أن الشاغل الرئيسي لها الآن ، هو الأحجام المنخفضة خلال الحركة الصاعدة ، التي تشير ضعف القوة الشرائية ، وهو العامل الرئيسي الذي يهدد السيناريو الصاعد على المدى القصير ، كما أوصت ببيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات ، كي تظهر إشارة شراء جادة قوية بأحجام تداول جيدة ، مع الأخذ في الاعتبار أن أقرب دعم ثانوي هو 13.350 نقطة ، ومستوى وقف الخسارة 13.100 نقطة.