«الإسكان» تستعد لافتتاح 6 جامعات في «العلمين الجديدة» خلال عام

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تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتتاح 6 جامعات مصرية في مدينة العلمين الجديدة ، خلال شهر سبتمبر من العام المقبل 2019 ، وذلك حسب ما صرح المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان.

وخلال كلمته في الدائرة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» ، تحت عنوان «التنمية العقارية السياحية» ، أضاف نائب وزير الإسكان ، أن الدولة طرحت مليوني متر أراضٍ للنشاط الصناعي في مدينة العلمين الجديدة على المستثمرين ، وسيبدأ العمل بنحو 500 ألف متر خلال العامين المقبلين.

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وفي أغسطس الماضي ، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنها تستعد خلال سبتمبر 2019 ، لتشغيل المرحلة الأولى من فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، في مدينة العلمين الجديدة ، والتي نفذت على مساحة إجمالية 62 فدانا ، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في وقت سابق ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى السياحى الترفيهي ، في مدينة العلمين الجديدة ، وأيضا الانتهاء من تنفيذ البحيرة الصناعية ، التي تُعد بمثابة خزان للمياه الصالحة للزراعة ، والمستمدة من محطة تحلية تم تنفيذها بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب يوميا.