البنك الأهلي يعتزم ضخ 10.7 مليار جنيه للتمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي

منذ 25 دقيقة أخبار الاقتصاد
البنك الأهلي يعتزم ضخ 10.7 مليار جنيه للتمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي
البنك الاهلي المصري

يستهدف البنك الأهلي المصري ، ضخ 10.7 مليار جنيه مصري ، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، خلال العام المالي الحالي 2018 ، وذلك حسب ما صرح علاء فاروق ، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.

وفي تصريحات صحفية عنه على هامش مؤتمر «الناس والبنوك» ، أضاف الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ، أن البنك الأهلي نجح في ضخ 4.7 مليار جنيه ضمن المبادرة ، منذ بداية العام المالي وحتى منتصف أكتوبر الحالي ، ويستهدف حاليا ضخ 6 مليارات جنيه ، بنهاية العام المالي 2018 / 2019.

ولفت علاء فاروق ، إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ 52 مليار جنيه مصري ، في منتصف شهر أكتوبر الحالي ، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018 / 2019.

وتابع الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري ، بلغ في نهاية سبتمبر 2018 ، نحو 50 مليار جنيه مصري ، تنقسم إلى 44 مليار جنيه مباشر ، و6 مليارات جنيه غير مباشر.

وكان رئيس مكتب مصر لدى مؤسسة «فاينانسي إن موشون» ، قال في وقت سابق ، إن صندوق سند منح البنك الأهلي قرضا بقيمة 52.5 مليون دولار ، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة.