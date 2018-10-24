البنك الأهلي يعتزم ضخ 10.7 مليار جنيه للتمويل العقاري بنهاية العام المالي الحالي

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يستهدف البنك الأهلي المصري ، ضخ 10.7 مليار جنيه مصري ، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، خلال العام المالي الحالي 2018 ، وذلك حسب ما صرح علاء فاروق ، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.

وفي تصريحات صحفية عنه على هامش مؤتمر «الناس والبنوك» ، أضاف الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ، أن البنك الأهلي نجح في ضخ 4.7 مليار جنيه ضمن المبادرة ، منذ بداية العام المالي وحتى منتصف أكتوبر الحالي ، ويستهدف حاليا ضخ 6 مليارات جنيه ، بنهاية العام المالي 2018 / 2019.

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ولفت علاء فاروق ، إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغ 52 مليار جنيه مصري ، في منتصف شهر أكتوبر الحالي ، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018 / 2019.

وتابع الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري ، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري ، بلغ في نهاية سبتمبر 2018 ، نحو 50 مليار جنيه مصري ، تنقسم إلى 44 مليار جنيه مباشر ، و6 مليارات جنيه غير مباشر.

وكان رئيس مكتب مصر لدى مؤسسة «فاينانسي إن موشون» ، قال في وقت سابق ، إن صندوق سند منح البنك الأهلي قرضا بقيمة 52.5 مليون دولار ، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة.