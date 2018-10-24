مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة لمواصلة التراجع في منتصف تعاملات اليوم

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، الموافق 24 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين وعرب ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.11% ووصل إلى مستوى 13428 نقطة. بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.68% ووصل إلى مستوى 2092 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.83% ووصل إلى مستوى 12818 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 0.44% ، ووصل إلى مستوى 690 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% ، ووصل إلى مستوى 1733 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فارتفع بنسبة 0.44% ، ووصل إلى مستوى 465 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث أغلقت جلسة منتصف الأسبوع أمس الثلاثاء ، على انخفاض جماعي كذلك.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى مؤشر «إيجي إكس 30» مرة أخرى على انخفاض ، وأغلق عند مستوى 13.579 نقطة ، كما أن المؤشر يختبر خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر الماضي ، وإذا نجح حال اختراقه لأعلى ، فسوف يدفع ذلك المؤشر صوب المقاومة الأولى له عند مستوى 13.850 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة ، أوضحت «مباشر» أن الشاغل الرئيسي لها الآن ، هو الأحجام المنخفضة خلال الحركة الصاعدة ، التي تشير ضعف القوة الشرائية ، وهو العامل الرئيسي الذي يهدد السيناريو الصاعد على المدى القصير ، كما أوصت ببيع الارتفاعات وشراء الانخفاضات ، كي تظهر إشارة شراء جادة قوية بأحجام تداول جيدة ، مع الأخذ في الاعتبار أن أقرب دعم ثانوي هو 13.350 نقطة ، ومستوى وقف الخسارة 13.100 نقطة.