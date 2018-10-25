الحكومة تقترض 19 مليار جنيه من البنوك اليوم

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يستعد البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بالنيابة عن وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه مصري.

بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري ، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما ، 9.5 مليار جنيه ، فضلا عن طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه ، وذلك لأجل 364 يوما.

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وتشير التوقعات إلى وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ، بنهاية العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، إلى 440 مليار جنيه ، ويتم تمويل العجز عن طريق طرح البنك المركزي المصري ، أذون وسندات خزانة ، وأدوات الدين الحكومية ، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية ، وأيضا عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.