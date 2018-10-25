«الكيلو هيبقى بـ5 جنيه خلال أيام».. آخر ما قالته «الزراعة» عن البطاطس

منذ 52 دقيقة أخبار الاقتصاد
«الكيلو هيبقى بـ5 جنيه خلال أيام».. آخر ما قالته «الزراعة» عن البطاطس
محصول البطاطس

قال وكيل وزارة الزراعة ، المهندس محمد فوزي عطا ، إن بعض التجار استغل تعرض المزراعين لخسائر في العام الماضي ، وخزن كميات كبيرة من البطاطس في محطات التبريد ، بهدف طرحها بأسعار مرتفعة في فاصل العروة.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج «على مسؤوليتي» ، المذاع على قناة «صدى البلد»: أضاف المهندس محمد فوزي عطا ، أن المزراعين باعوا البطاطس للتجار بسعر 3 جنيهات للكيلو على أقصى تقدير ، كما أشاد وكيل وزارة الزراعة ، بقرار الدكتور يوسف والي ، وزير الزراعة الأسبق ، بمنع تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر لمحاربة الاحتكار.

ولفت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى أن الوزارة شنت حملات تفتيش على الثلاجات ، وضبطت كميات كبيرة جدا من البطاطس ، موضحا أن سعر كيلو البطاطس سوف يصل إلى 5 جنيهات خلال الأيام المقبلة ، حيث تستعد وزارة الزراعة لطرح محصول العروة النيلي ، فضلا عن استمرار جهود الدولة لمواجهة المحتكرين ، وأكد عطا: «في 5 تجار ييتلاعبوا بسوق البطاطس وهنخلص عليهم بالقانون».