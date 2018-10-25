«الكيلو هيبقى بـ5 جنيه خلال أيام».. آخر ما قالته «الزراعة» عن البطاطس

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قال وكيل وزارة الزراعة ، المهندس محمد فوزي عطا ، إن بعض التجار استغل تعرض المزراعين لخسائر في العام الماضي ، وخزن كميات كبيرة من البطاطس في محطات التبريد ، بهدف طرحها بأسعار مرتفعة في فاصل العروة.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج «على مسؤوليتي» ، المذاع على قناة «صدى البلد»: أضاف المهندس محمد فوزي عطا ، أن المزراعين باعوا البطاطس للتجار بسعر 3 جنيهات للكيلو على أقصى تقدير ، كما أشاد وكيل وزارة الزراعة ، بقرار الدكتور يوسف والي ، وزير الزراعة الأسبق ، بمنع تخزين البطاطس في الثلاجات بعد 20 أكتوبر لمحاربة الاحتكار.

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ولفت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى أن الوزارة شنت حملات تفتيش على الثلاجات ، وضبطت كميات كبيرة جدا من البطاطس ، موضحا أن سعر كيلو البطاطس سوف يصل إلى 5 جنيهات خلال الأيام المقبلة ، حيث تستعد وزارة الزراعة لطرح محصول العروة النيلي ، فضلا عن استمرار جهود الدولة لمواجهة المحتكرين ، وأكد عطا: «في 5 تجار ييتلاعبوا بسوق البطاطس وهنخلص عليهم بالقانون».