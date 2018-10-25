ارتفاع جنوني في أسعار جواكت شتاء 2018.. تعرف على أسعار أشهر الماركات العالمية

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تعد الجواكيت من أهم الملابس الشتوية، ويبحث العديد من المستهلكين عنها خلال الفترة الحالية مع اقتراب حلول موسم الشتاء، ومع بداية هذا الفصل من كل عام يقوم العديد من المحلات التجارية بعرض ملابس الشتاء، والتي أثارت حالة من الجدل داخل المجتمع المصري بسبب ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بشكل مبالغ فيه.

أما بالنسبة إلى موضة جواكيت شتاء 2018 فقط سيطر التايجر على موضة هذا الموسم حيث قام العديد من الماركات العالمية بطرح جواكيت للشتاء بموديل تايجر، ومن أكثر الألوان شيوعاً لشتاء 2018 اللون البني، و الكحلي، والموف، والبيج الغامق، والزيتي، والأخضر الغامق، واللون الأحمر.

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أسعار جواكت شتاء 2018

أسعار ماركة سبرينجفيلد

أسعار جواكيت ماركة “سبرينجفيلد” للجنسين الرجالي والحريمي فقط تراوح سعر الجاكيت ما بين ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهاً إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهاً تبعاً لاختلاف الخامات التي تنوعت ما بين الفراء، والوتر بروف “المقاوم للماء”، وساد اللون الكحلي، والبني، والزيتي والمشجر على موضة شتاء ماركة سبرينجفيلد.

وبالنسبة لموضة ماركة زارا فقد ساد اللون الرمادي الفاتح، و الزيتي الغامق على ألوان موضة شتاء 2018، و الخامة صوف، ووتر بروف وتراوح سعر الجاكيت الرجالي ما بين ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً إلى ألفين وتسعمائة وخمسون جنيهاً.

أسعار ماركة زارا

أما بالنسبة إلى الموديلات الحريمي فقد سادت ستايل التايجر على موضة زارا 2018 و الخامة فرو بأطوال مختلفة للجاكيت، والأسعار تبدأ من ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً إلى ألفين وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً، وهناك خامة صوف تراوح سعر الجاكيت ما بين ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون جنيهاً إلى ألفين وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً.

أسعار ماركة بيرشكا العالمية

أما بالنسبة إلى أسعار ماركة بيرشكا العالمية فقد تراوح سعر الجاكيت ما بين سبعمائة وتسعة وأربعون جنيهاً إلى تسعمائة وتسعة وتسعون خامة واتر بروف المقاومة للمياه وساد اللون الموف، والوردي الفاتح، والأبيض والزيتي على موضة شتاء بيرشكا العالمية، أما بالنسبة للجواكت الرجالي لتلك الماركة فالأسعار تبدأ من ستمائة وتسعة وأربعون.

تميزت ماركة مانجو بالألوان الجريئة خلال أزياء موسم شتاء 2018 بأسعار تبدأ من ثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون جنيهاً إلى ثلاثمائة وسبعة وتسعة وتسعون جنيهاً، وسيطرت عليها ألوان الأسود والرمادي.

أسعار ماركة آتش أن أم

أما بالنسبة لماركة اتش اند ام فسعر الجاكت الحريمي يبدأ من سبعمائة جنيهاً إلى ألف ومائة وتسعة وتسعون جنيها بالنسبة الجواكت الحريمي، وبالنسبة للرجال يبدأ سعر الجاكت من ألف وتسعة وتسعون جنيهاً إلى ألف وأربعمائة وتسعة وتسعون.

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