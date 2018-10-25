بعد 20 دقيقة تداول.. البورصة تخسر 7 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

Advertisements

افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وكذلك تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري ، وذلك بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم ، ليصل إلى مستوى 741.626 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.19% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.20% ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.21%.

Advertisements

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.12% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05.%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع حاد ، حيث خسر المؤشر أكثر من 300 نقطة بما يعادل 2.50% في جلسة واحدة ، لافتة إلى أن التراجعات الحادة قبل الوصول لدعم رئيسي ، ترجح عدم صمود هذا الدعم أمام تراجع الأسعار.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت «مباشر» بتطبيق إيقاف الخسائر فورا ، لمن بدأ مراكز شرائية مؤخرا ، حيث إن احتمال الارتداد ضعيف جدا ، وما حدث لن يستمر طويلا ، مؤكدة أن المستهدفات لأسفل حاليا ، هي 13.000 ثم 12.750 نقطة.