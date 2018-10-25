مصر تطالب أوروبا بتأجيل إعفاء جمارك السيارات

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ذكرت مصادر إن وزارة التجارة والصناعة المصرية ، برئاسة الدكتور عمرو نصار ، طالبت الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي ، بتأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ، المقرر لها في يناير المقبل ، وذلك لمدة تتراوح بين عام أو عامين.

زاد أحد المصادر ، أن وزارة التجارة والصناعة ، لم تتلق حتى اللحظة ردا من الاتحاد الأوروبي ، بشأن طلب تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ، وذلك حسب ما ذكرته 3 مصادر على اطلاع بالأمر.

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وأوضحت المصادر ، أنه في حال رفض طلب مصر ، فسوف يتم تطبيق الإعفاء الكامل من الجمارك للسيارات الأوروبية ، في مطلع العام المقبل.

مصدر آخر توقع أن تنال مصر الموافقة على طلبها ، خاصة بعد الانتهاء من تطبيق تعديلات على التعريفة الجمركية على السيارات ، كي تساير التعديلات العالمية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية ، والتي شملت إعفاءات السيارات الكهربائية من الجمارك ، فضلا عن تخفيض الجمارك على السيارات الهجين.

وفي سبتمبر الماضي ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، التعريفة الجمركية الجديدة ، التي تم تطبيقها في المنافذ الجمركية ، بداية من يوم 11 سبتمبر ، والتي تضمنت تخفيضا على نحو 50 صنفا من الفئات الجمركية.