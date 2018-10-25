البورصة تواصل خسائرها في منتصف تعاملات اليوم بفعل مبيعات المصريين

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.88% ، حيث وصل إلى مستوى 12997 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 2.04% ، ووصل إلى مستوى 2026 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فانخفض بنسبة 1.67% ، ووصل إلى مستوى 12388 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع بنسبة 2.42% ، حيث وصل إلى مستوى 669 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.34% ، ووصل إلى مستوى 1679 نقطة ، وكذلك هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ووصل إلى مستوى 463 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري ، وذلك بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم ، ليصل إلى مستوى 741.626 مليار جنيه.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع حاد ، حيث خسر المؤشر أكثر من 300 نقطة بما يعادل 2.50% في جلسة واحدة ، لافتة إلى أن التراجعات الحادة قبل الوصول لدعم رئيسي ، ترجح عدم صمود هذا الدعم أمام تراجع الأسعار.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت «مباشر» بتطبيق إيقاف الخسائر فورا ، لمن بدأ مراكز شرائية مؤخرا ، حيث إن احتمال الارتداد ضعيف جدا ، وما حدث لن يستمر طويلا ، مؤكدة أن المستهدفات لأسفل حاليا ، هي 13.000 ثم 12.750 نقطة.