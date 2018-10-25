معلومات هامة عن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

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أصدرت وزارة المالية المصرية بيان عن صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر أكتوبر لعام 2018، في الفترة من الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

4 معلومات عن صرف رواتب العاملين بالدولة المصرية

يتقاضى العاملون في الدولة المصرية من موظفي الجهاز الإداري أجورهم عن طريق التحويلات المصرفية أو كروت البنوك.

أعلنت وزارة المالية عن زيادة عدد أيام صرف الأجور ورواتب العاملين في الجهاز الإدارية للدولة المصرية لتبدأ من يوم الرابع والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين من كل شهر.

بالنسبة إلى صرف المتأخرات من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، وهذا بخلاف مرتباتهم الأساسية بداية من يوم ثمانية إلى يوم عشرة من كل شهر.

في حالة موافقة يوم صرف متأخرات الرواتب إجازة أسبوعية أو إجازة رسمية يتم لحسابات رواتب موظفي الدولة بعد الساعة الثانية عشر مساء يوم العمل السابق.

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