معلومات هامة عن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

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أصدرت وزارة المالية المصرية بيان عن صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر أكتوبر لعام 2018، في الفترة من الرابع والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
4 معلومات عن صرف رواتب العاملين بالدولة المصرية
- يتقاضى العاملون في الدولة المصرية من موظفي الجهاز الإداري أجورهم عن طريق التحويلات المصرفية أو كروت البنوك.
- أعلنت وزارة المالية عن زيادة عدد أيام صرف الأجور ورواتب العاملين في الجهاز الإدارية للدولة المصرية لتبدأ من يوم الرابع والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين من كل شهر.
- بالنسبة إلى صرف المتأخرات من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، وهذا بخلاف مرتباتهم الأساسية بداية من يوم ثمانية إلى يوم عشرة من كل شهر.
- في حالة موافقة يوم صرف متأخرات الرواتب إجازة أسبوعية أو إجازة رسمية يتم لحسابات رواتب موظفي الدولة بعد الساعة الثانية عشر مساء يوم العمل السابق.
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