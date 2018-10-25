رغم تقليص خسائرها.. البورصة تفقد 11 مليار جنيه من رأس المال السوقي

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نجحت البورصة المصرية في تقليص خسائرها ، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 11.3 مليار جنيه مصري ، حيث أغلق عند مستوى 736.943 مليار جنيه مصري.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 189 مليون ورقة مالية بقيمة 773 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.2 ألف عملية لـ171 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.38% من إجمالي التعاملات ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 65.68% ، بينما استحوذ العرب على 24.05% ، أما المؤسسات فاستحوذت على 10.27% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 53.83%.

صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية مالت نحو البيع ، بقيمة 114.9 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء ، بقيمة 16.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 143.9 مليون جنيه، على التوالي.

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مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 1.68% وأغلق عند مستوى 13023 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.72% وأغلق عند مستوى 2033 نقطة ، وكذلك انخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.36% عند مستوى 12425 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فتراجع هو الآخر بنسبة 2.59% عند مستوى 668 نقطة ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 2.47% وأغلق عند مستوى 1677 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فهبط بنسبة 0.33% ووصل إلى مستوى 462 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم. ارتفعت أسهم 17 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 115 شركة ، ولم تتغير مستويات 39 شركة وبقيت ثابتة كما هي.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، بفعل ضغوط بيعية من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء ، بينما افتتحت جلسة تعاملات اليوم بتراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه مصري بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم ، ليصل إلى مستوى 741.626 مليار جنيه.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع حاد ، حيث خسر المؤشر أكثر من 300 نقطة بما يعادل 2.50% في جلسة واحدة ، لافتة إلى أن التراجعات الحادة قبل الوصول لدعم رئيسي ، ترجح عدم صمود هذا الدعم أمام تراجع الأسعار.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوصت «مباشر» بتطبيق إيقاف الخسائر فورا ، لمن بدأ مراكز شرائية مؤخرا ، حيث إن احتمال الارتداد ضعيف جدا ، وما حدث لن يستمر طويلا ، مؤكدة أن المستهدفات لأسفل حاليا ، هي 13.000 ثم 12.750 نقطة.