«المركزي» يعلن ارتفاع ودائع المصريين في الخارج بنحو 20 مليار جنيه

Advertisements

أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع ودائع المصريين في البنوك الحكومية ، بنحو 20 مليار جنيه مصري ، حيث سجلت 3.606 تريليون جنيه مصري -التريليون يساوي 1000 مليار جنيه مصري- ، في نهاية شهر أغسطس المنصرم ، وذلك مقارنة بـ3.586 تريليون جنيه مصري ، في نهاية شهر يوليو 2018.

القطاع المصرفي المصري ، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا ، وذلك بمعدلات سيولة وقاعدة رأس مالية جيدة ، ساهمت في تجاوز القطاع المصرفي ، للعديد من الأزمات المحلية والدولية ، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة ، وذلك نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع في هذا القطاع ، تصل إلى نحو 45% ، ما يؤكد بدوره أن السيولة كافية لتمويل أحجام وأنواع المشروعات كافة ، بما يسهم بدوره في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

Advertisements