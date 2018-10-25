«المركزي» يعلن ارتفاع ودائع المصريين في الخارج بنحو 20 مليار جنيه

منذ 49 دقيقة أخبار الاقتصاد
«المركزي» يعلن ارتفاع ودائع المصريين في الخارج بنحو 20 مليار جنيه
محافظ البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع ودائع المصريين في البنوك الحكومية ، بنحو 20 مليار جنيه مصري ، حيث سجلت 3.606 تريليون جنيه مصري -التريليون يساوي 1000 مليار جنيه مصري- ، في نهاية شهر أغسطس المنصرم ، وذلك مقارنة بـ3.586 تريليون جنيه مصري ، في نهاية شهر يوليو 2018.

القطاع المصرفي المصري ، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا ، وذلك بمعدلات سيولة وقاعدة رأس مالية جيدة ، ساهمت في تجاوز القطاع المصرفي ، للعديد من الأزمات المحلية والدولية ، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة ، وذلك نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع في هذا القطاع ، تصل إلى نحو 45% ، ما يؤكد بدوره أن السيولة كافية لتمويل أحجام وأنواع المشروعات كافة ، بما يسهم بدوره في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.