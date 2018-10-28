تعرف على أسعار أجهزة التكييف في السوق المحلي

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استقرت أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق المحلية ، خاصة تلك التي يحتاجها المواطنون خلال فصل الصيف ، والتي من بينها أجهزة التكييف.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أسعار أجهزة التكييف في الأسواق المحلية ، وهي كما يلي:

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سجّل سعر تكييف شارب 1.5 حصان ، بلازما كلاستر إسبليت بارد وساخن ، 7445 جنيهًا مصريا في السوق ، بينما سجّل سعر تكييف شارب 2.25 حصان إسبليت بارد وساخن ، إستاندرد ، سعر 9553 جنيهًا مصريا ، وكذلك سجّل سعر شارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت ، بارد وساخن بريميم ، 11376 جنيهًا مصريا ، أما تكييف تورنيدو 1.5 حصان ، إسبليت بارد ، فسجّل سعر 5935 جنيهًا مصريا.