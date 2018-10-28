مشتريات الأجانب تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

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واصلت البورصة المصرية ، الارتفاع الجماعي الذي بدأته في جلسة بداية الأسبوع ، اليوم الأحد الموافق 28 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» صعد في منتصف تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.33% ، ووصل إلى مستوى 13066 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.72% ووصل إلى مستوى 2047 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.8% ووصل إلى مستوى 12525 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70” فارتفع هو الآخر بنسبة 0.14%، ووصل إلى مستوى 669 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ، ووصل إلى مستوى 1680 نقطة.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات بداية الأسبوع اليوم الأحد ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، حيث ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.9 مليار جنيه ، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة تداول اليوم ، حيث وصل رأس المال إلى مستوى 738.871 مليار جنيه مصري.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي على انخفاض ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 13.000 ببضعة نقاط ، موضحة أنه على الرسم البياني الأسبوعي ، هبط مؤشر «إيجي إكس 30» تحت مستوى صعودي ، استمر منذ بداية العام 2016 ، لكن لا يزال هناك حاجة إلى تأكيد ، ومع ذلك يبدو واضحا أن القوى البيعية لا تزال تسيطر على التعاملات.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن هذا لا يقلل من احتمالات الارتداد على المدى القصير ، إلى مستويات 13.200-13.250 نقطة ، وذلك حال التراجع أسفل 13.000 مرة أخرى ، حيث يستهدف المؤشر مستوى 12780 نقطة.