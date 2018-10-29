وزارة التموين تعلن استمرار طرح البطاطس والطماطم فى الميادين العامة بأسعار مخفضة

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صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارية مبادرة “خضار بلدنا” لطرح منتجات الخضر والفاكهة عبر السيارات المتنقلة فى الميادين العامة وأماكن المجمعات الاستهلاكية بأسعار تلائم المواطنين، وذلك بالتزامن مع توافر السلع الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك فى أفرع الشركات التابعة .

وزارة التموين

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى لوزارة التموين إن الدولة ممثلة فى وزارات التموين والداخلية والزراعة وهيئة الرقابة الإدارية قامت بتوفير منتجات الخضر والفاكهة بسعر مخفض فى الأسواق وخصوصا البطاطس والطماطم وضخها للمواطنين وذلك بالتزامن مع حملات الرقابة على الثلاجات ومكان التخزين وضبط المخالفين ومصادرة المنتجات .

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وجاء ذلك فى الفترة الذى تضخ فيها وزارة التموين البطاطس فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع بسعر ثمان جنيهات، ضمن مبادرة الوزارة “خضار بلدنا” لتوافر الخضر والفاكهة، كما يتم بيع الطماطم كذلك بسعر ثمان جنيهات، والفلفل الرومى بسعر خمسة جنيهات، والباذنجان الرومى بسعر أربع جنيهات والباذنجان الأبيض بسعر أربع جنيهات، والكوسة بسعر ستة جنيهات والبصل بسعر خمسة جنيهات ونصف للكيلو، والجزر بسعر ثمان جنيهات والخيار بسعر خمسة جنيهات ونصف للكيلو والليمون بسعر ستة جنيهات ونصف للكيلو، والبرتقال بسعر أربعة جنبهات للكيلو.