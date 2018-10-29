البورصة تواصل مكاسبها وتبدأ جلسة اليوم بارتفاع جماعي

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد ، على ارتفاع طفيف في المؤشرات ، باستثناء المؤشر الرئيسي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.03% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.14% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.16%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.04% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03.%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بدأ تعاملات جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد باللون الأخضر ، ليرتد نحو 70 نقطة ، وذلك قبل أن ينخفض مرة أخرى ويغلق دون مستوى 13.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن أحد المعوقات لهذا الارتداد ، هو عدم استجابة سهم البنك التجاري الدولي للارتداد الذي شهده السوق ، حيث أغلق دون مستوى الدعم الرئيسي 80.00. جنيه ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الارتداد إلى المستوى 13.200 نقطة ، لكن في حال فشل في ذلك ، فقد يواصل المؤشر الانخفاض حتى 12.750 نقطة.