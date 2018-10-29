«المالية» تتوقع نموا نسبته 6% في 2020

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قال وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الاقتصاد المصري يتحرك في اتجاه إيجابي ، حيث أنهى العام الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته 5.3% ، بأقوى معدلات النمو في القارة الإفريقية والشرق الأوسط ، كما توقع وزير المالية كذلك ، وصول معدل النمو في العام 2020 إلى 6%.

وخلال كلمته في ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين ، أضاف الدكتور محمد معيط ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ، ساهم في تجنيب مصر ما تشهده الأسواق الناشئة ، كما أن حالة الهلع التي شهدتها تلك الأسواق ، أدت كذلك إلى خروج 4 تريليونات دولار منها.

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وتابع وزير المالية المصري ، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، جعلت اقتصاد مصر قادرا على امتصاص الصدمات والتعامل معها ، مؤكدا في الوقت ذاته ، استقرار معدلات الفائدة مع معدلات نمو إيجابية.