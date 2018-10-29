مشتريات المصريين تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.05% ، حيث وصل إلى مستوى 12987 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.62% ، ووصل إلى مستوى 2054 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58% ، حيث وصل إلى مستوى 12539 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.70% ووصل إلى مستوى 673 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ، ووصل إلى مستوى 1687 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ووصل إلى مستوى 467 نقطة.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد ، على ارتفاع طفيف في المؤشرات ، باستثناء المؤشر الرئيسي.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بدأ تعاملات جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد باللون الأخضر ، ليرتد نحو 70 نقطة ، وذلك قبل أن ينخفض مرة أخرى ويغلق دون مستوى 13.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن أحد المعوقات لهذا الارتداد ، هو عدم استجابة سهم البنك التجاري الدولي للارتداد الذي شهده السوق ، حيث أغلق دون مستوى الدعم الرئيسي 80.00. جنيه ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الارتداد إلى المستوى 13.200 نقطة ، لكن في حال فشل في ذلك ، فقد يواصل المؤشر الانخفاض حتى 12.750 نقطة.