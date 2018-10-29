مشتريات المصريين تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

منذ 46 دقيقة أخبار الاقتصاد
مشتريات المصريين تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.05% ، حيث وصل إلى مستوى 12987 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.62% ، ووصل إلى مستوى 2054 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.58% ، حيث وصل إلى مستوى 12539 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.70% ووصل إلى مستوى 673 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% ، ووصل إلى مستوى 1687 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ووصل إلى مستوى 467 نقطة.

وافتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد ، على ارتفاع طفيف في المؤشرات ، باستثناء المؤشر الرئيسي.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بدأ تعاملات جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد باللون الأخضر ، ليرتد نحو 70 نقطة ، وذلك قبل أن ينخفض مرة أخرى ويغلق دون مستوى 13.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن أحد المعوقات لهذا الارتداد ، هو عدم استجابة سهم البنك التجاري الدولي للارتداد الذي شهده السوق ، حيث أغلق دون مستوى الدعم الرئيسي 80.00. جنيه ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الارتداد إلى المستوى 13.200 نقطة ، لكن في حال فشل في ذلك ، فقد يواصل المؤشر الانخفاض حتى 12.750 نقطة.