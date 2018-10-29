تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين

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صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران اليوم الموافق الاثنين “إن جميع الطرق السريعة في جمهورية مصر العربية غير مؤمنة ضد الحوادث باستثناء طريق الصعيد البحر الأحمر”.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين الذي يتم تنظيمه من قبل “الاتحاد المصري للتأمين”.

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وأضاف عمران “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد تحدث عن التأمين كثيراً، بداية من التأمين على عمالة اليومية والعمالة الموسمية والتي قد تم ترجمة توجيهات الرئيس بطرح وثيقة أمان المصريين، مروراً بالتأمين على الأصول المملوكة للدولة المصرية والتي يتم إجراء تعديل على قانون لها خلال الفترة الحالية، وانتهاء حديث الرئيس عن التأمين ضد حوادث الطرق السريعة”.

وقد شدد الدكتور محمد عمران على ضرورة العمل على تفعيل “التأمين ضد حوادث الطرق السريعة” على جميع الطرق المصرية بعد أن تم نقل تبعية قطاع الطرق من “الهيئة العامة للطرق والكباري” إلى “الشركة الوطنية للمشروعات”، وهذا ما يتطلب الانطلاق في موضوع التأمين على حوادث الطرق السريعة.

وزير قطاع الأعمال يعلن عن استثمارات شركات التأمين خلال عام 2017

صرح وزير قطاع الأعمال هشام توفيق “إن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث يعد أحد المقومات الرئيسية من أجل إنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصري المصرفي”.

وجاءت تلك التصريحات من وزير قطاع الأعمال خلال مشاركته في فعاليات ملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول المقام في مدينة شرم الشيخ نيابة عن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد “لقد بذلت جهود كبيرة في تطور قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية خلال السنوات الماضية من أجل التكيف مع المتغيرات العالمية في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتياجاتها إلى حلول ابتكارية مالية، وقد أصبحت الحالة ملحة إلى العمل على خلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقيادة عملية الهيكلة، والتخطيط والتطوير الاستراتيجي”.

وأوضح أن البيانات الرسمية عن قطاع التأمين في الناتج الإجمالي المحلي سجلت نسبة واحد في المئة فقط وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت بقطاع التأمين في العديد من دول العالم الأخرى.

وأضاف “بات قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التحفيز والتطوير، والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية من خلال اتخاذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي والتشريعي التي تتناسب مع الدور المنوط لسوق التأمين المصري”.

وأكد أن أقساط التأمين سجلت أربعة وعشرين مليار جنيهاً بمعدل نمو سجل 32% مقارنة بالعام السابق، وقد سجلت صافي استثمارات شركات التأمين حوالي ستة وثمانين مليار جنيهاً خلال الثلاثين من شهر يونيو لعام 2017 إذا ما قورنت بنسبة ستين مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 43%.

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