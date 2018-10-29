البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 7 مليارات جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل مشتريات متعاملين عرب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة ، بقيمة 6.6 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 743.125 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 169 مليون ورقة مالية بقيمة 665 مليون جنيه ، عن طريق تنفيذ 22.1 ألف عملية لـ169 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين 66.55% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على 18.63% ، بينما استحوذ العرب على 14.82% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 39.31% من المعاملات ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 60.68%.

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صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية مالت نحو البيع ، بقيمة 3.2 مليون جنيه ، 8 ملايين جنيه ، 2.3 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية نحو الشراء ، بقيمة 5.7 مليون جنيه، 711 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.72% وأغلق عند مستوى 13074 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.28% وأغلق عند مستوى 2067 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.04% عند مستوى 12596 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 1.21% عند مستوى 676 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% وأغلق عند مستوى 1697 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ووصل إلى مستوى 463 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم ، ارتفعت أسهم 98 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 30 شركة ، ولم تتغير مستويات 41 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، واصلت ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ، وافتتحت الجلسة كذلك على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد ، على ارتفاع طفيف في المؤشرات ، باستثناء المؤشر الرئيسي.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بدأ تعاملات جلسة بداية الأسبوع أمس الأحد باللون الأخضر ، ليرتد نحو 70 نقطة ، وذلك قبل أن ينخفض مرة أخرى ويغلق دون مستوى 13.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» أن أحد المعوقات لهذا الارتداد ، هو عدم استجابة سهم البنك التجاري الدولي للارتداد الذي شهده السوق ، حيث أغلق دون مستوى الدعم الرئيسي 80.00. جنيه ، لافتة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة ، قادر على الارتداد إلى المستوى 13.200 نقطة ، لكن في حال فشل في ذلك ، فقد يواصل المؤشر الانخفاض حتى 12.750 نقطة.