الإسكان: طرح كراسات شروط حجز وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاستعداد من أجل طرح كراسات شروط حجز وحدات “الإعلان العاشر” لمشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يتم طرح كراسات الشروط غداً الموافق الأربعاء في جميع مكاتب البريد.

صرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد قائلة “إن الإعلان العاشر يتضمن طرح وحدات بنظام ثلاثة غرف، وصالة، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية حوالي تسعين متر مربع”.

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المدن المطروح بها الوحدات السكنية للإعلان العاشر

وأوضح أن هناك وحدات سكنية بنظام غرفتين وصالة، وتبلغ مساحتها حوالي خمسة وسبعين متر مربع، على أن يتم طرح الوحدات السكنية في المدن التالية “مدينة أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، مدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، مدينة المنيا الجديدة، مدينة السادات، والغردقة”.

موعد تقديم استمارة الحصول على الوحدات السكنية للإعلان العاشر

وأكدت مي عبدالحميد “أن يتم سداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية التابعة للإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز، ويتم رفع الاستمارة الواردة في كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من السابع من شهر نوفمبر القادم لعام 2018 إلى الرابع عشر منه، وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية في المشروع من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط أن يتقدموا من الخامس عشر من شهر نوفمبر القادم وحتى الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2018، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة”.

شروط التقدم للوحدات السكنية بالإعلان العاشر

وأوضحت “إن من شروط حجز الوحدات السكنية في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي تنص على أنه لا يحق لمن يرغب في حجز الوحدة السكنية أو لأحد من أسرة زوج أو زوجة التقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة خلال الإعلان الواحد، على أن يتقدم المتقدم بإقرار بأنه لم يسبق له التخصيص له أو لأحد من أسرته الزوج أو الزوجة أو أحد من أولاده القصر وحدة سكنية أياً كان نوعاها سواء عن طريق الحيازة أو التنازل عنها لغرة أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير”.

وأوضحت أيضا أنه من الشروط ألا يكون للراغب في حجز الوحدة أو لأحد من أسرة استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعم للحصول على وحدة سكنية أو مالك لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ومن الشروط أيضا أن يكون الراغب في الحصول الوحدة السكنية من أبناء المحافظة أو مقيم فيها أو مرتبط بها عمله أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو مقيم في المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية في الحجز للعاملين أو المقيمين في المحافظة نفسها.

ومن شروط حجز الوحدة السكنية أيضا ألا يقل الراغب في الحصول على الوحدة السكنية عن واحد وعشرين عاماً ولا يزيد عن خمسين عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى عشرين عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخله السنوي عن 68.400 جنيهاً سنوياً بما يعادل خمسة آلاف وسبعمائة جنيهاً شهرياً.

وأوضحت مي عبدالحميد أما بالنسبة إلى دخل المواطن الأعزب الراغب في الحصول على وحدة سكنية في الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي أن لا يقل دخله الشهري عن أربعة آلاف ومائتين جنيهاً شهرياً، أي ما يعادل 50400 جنيهاً سنوياً.

وشدد أنه في حالة عدم إرفاق مستندات توضح دخل الشخص الراغب في الحصول على الوحدة السكنية عند التقديم على “البوابة الإلكترونية” يتم إلغاء الحجز، وأوضحت أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للشهر الراغب في الحصول على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري للوحدة غرفتين وصالة أو الوحدات التي تتكون ثلاثة غرف وصالة عن ألف وثلاثمائة جنيهاً شهرياً.

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