بنك القاهرة يقرر رفع حد السحب والمشتريات على بطاقة الخصم المباشر

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أعلن بنك القاهرة عن قراره عن رفع السحب النقدي اليومي وهذا على بطاقات الخصم المباشر “الديبت” من عشرة آلاف جنيهاً مصرياً إلى عشرين ألف جنيهاً مصرياً عن طريق ماكينات الصراف الآلي بما يعني زيادة شهرية تقدر بحوالي ستمائة ألف جنيهاً.

وقد أعلن مصدر مسؤول في بنك القاهرة “إن بنك القاهرة قد قام برفع قيمة المشتريات باستخدام كارت الديبت إلى مائة ألف جنيهاً مصرياً بما لا يزيد عن ثلاثمائة ألف جنيهاً شهرياً”، وأكد أن البنك يصدر بنك خصم واحد فقط مرتبط بحسابات العميل في البنك.

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