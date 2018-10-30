مهلة أخيرة من الإسكان لسداد مقدم حجز وحدات نزهة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة

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صرحت وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي المهندسة نفيسة هاشم “أنه بالنسبة إلى إجراءات القرعة العلنية لمشروع نزهة التجمع الثالث بمنطقة المستقبل 3 القائمة بالتجمع الثالث التابع لمدينة القاهرة الجديدة والتي قد تم إجراؤها خلال يوم الأحد الموافق الأول من شهر أبريل السابق لعام 2018 بإستاد المقاولون العرب”.

وأضافت “تيسيراً من حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع إلى الوزارة على جموع الفائزين بالقرعة، والذين لم يقوموا إلى الوقت الراهن بسداد نسبة 20% من باقي مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم”.

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وأكد أنه قد تقرر إن يتم إعطاء تلك الفئة مهلة أخر من أجل قيامهم بسداد مقدم الحجز بخلاف “غرامات التأخير المستحقة”، على أن تكون المهلة من الثامن عشر من شهر نوفمبر القادم إلى السابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 من خلال الدفع في بنك التعمير والإسكان فرع “القطامية”.

وأهابت المهندسة نفيسة هاشم على جمع الحاجزين في المشروع أنه بعد تلك الفترة لن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد، وسوف يتم إلغاء تخصيص الوحدات السكنية المخصصة في تلك الحالة.

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