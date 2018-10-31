البورصة تبدأ جلسة اليوم بتباين في المؤشرات

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شهدت مؤشرات البورصة المصرية ، تباينا في مؤشراتها خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.14% ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.34% ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.17%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع بنسبة 0.08% ، بينمارهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.