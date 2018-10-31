مشتريات الأجانب تدفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع في منتصف التعاملات

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شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وكذلكرارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.5 مليار جنيه ، بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.54% ، حيث وصل إلى مستوى 13356 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.20% ، ووصل إلى مستوى 2115 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.21% ، ووصل إلى مستوى 12837 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، بنسبة 2.27% ، ووصل إلى مستوى 696 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.96% ، ووصل إلى مستوى 1741 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فقفز بنسبة 0.49% ، ووصل إلى مستوى 473 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية ، شهدت تباينا في مؤشراتها خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.