مشتريات الأجانب تدفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع في منتصف التعاملات

منذ 50 دقيقة أخبار الاقتصاد
مشتريات الأجانب تدفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع في منتصف التعاملات
سوق المال المصري

شهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وكذلكرارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.5 مليار جنيه ، بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 1.54% ، حيث وصل إلى مستوى 13356 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.20% ، ووصل إلى مستوى 2115 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.21% ، ووصل إلى مستوى 12837 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، بنسبة 2.27% ، ووصل إلى مستوى 696 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.96% ، ووصل إلى مستوى 1741 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل ، فقفز بنسبة 0.49% ، ووصل إلى مستوى 473 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية ، شهدت تباينا في مؤشراتها خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.