تعرف على أسعار البطاطس والفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018

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تراجعت أسعار البطاطس اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي في سوق العبور ، حيث انخفضت 50 قرشًا للكيلو الواحد ، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء ، ليتراوح سعر كيلو البطاطس ، بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

كما تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي ، بمقدار 50 قرشًا للكيلو الواحد ، حيث تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات ، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

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كما شهدت بعض أصناف الفاكهة ، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور ، وهي كما يلي:

أولا: أسعار الخضراوات:

تراوح سعر كيلو الطماطم ، بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ، بين 5 جنيهات و6.5 جنيه ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة ، بين 3 و5 جنيهات ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ، بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ، بين 1.5 جنيه و3 جنيهات ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ، بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ، بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ، بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية ، بين 12 و15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القلقاس ، بين جنيهين و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة:

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ، بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ، بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح السماني ، بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح الزغلول ، بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي ، بين 7 جنيهات و 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة ، بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان ، بين 4 و8 جنيهات.