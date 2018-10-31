تعرف على أسعار البطاطس والفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018

منذ 23 دقيقة أخبار الاقتصاد
تعرف على أسعار البطاطس والفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018
بطاطس

تراجعت أسعار البطاطس اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي في سوق العبور ، حيث انخفضت 50 قرشًا للكيلو الواحد ، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء ، ليتراوح سعر كيلو البطاطس ، بين 5 جنيهات و6.5 جنيه.

كما تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي ، بمقدار 50 قرشًا للكيلو الواحد ، حيث تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات ، بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

كما شهدت بعض أصناف الفاكهة ، استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور.

ويرصد موقع «مصر 365» ، أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة في سوق العبور ، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور ، وهي كما يلي:

أولا: أسعار الخضراوات:

تراوح سعر كيلو الطماطم ، بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ، بين 5 جنيهات و6.5 جنيه ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة ، بين 3 و5 جنيهات ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ، بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ، بين 1.5 جنيه و3 جنيهات ، وذلك بتراجع قدره 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ، بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ، بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

بلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ، بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية ، بين 12 و15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القلقاس ، بين جنيهين و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة:

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ، بين 5 جنيهات و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ، بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح السماني ، بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البلح الزغلول ، بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي ، بين 7 جنيهات و 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة ، بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان ، بين 4 و8 جنيهات.