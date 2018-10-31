البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يربح 4 مليارات جنيه

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اختتمت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، الموافق 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، بفعل مشتريات متعاملين أجانب ، بينما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 4 مليارات جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 751.581 مليار جنيه مصري.

حجم التداول على الأسهم في البورصة ، بلغ 239 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه ، عن طريق تنفيذ 26.9 ألف عملية لـ181 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين نسبة 56.73% من إجمالي التعاملات ، بينما استحوذ الأجانب من غير العرب على نسبة 32.5% ، واستحوذ العرب على 10.77% ، أما المؤسسات فاستحوذت على نسبة 49.29% من المعاملات في البورصة ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 50.70%.

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صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية مالت نحو البيع بقيمة 23.9 مليون جنيه ، 39.7 ملايين جنيه ، 14.8 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء ، بقيمة 35.7 مليون جنيه ،3.1 مليون جنيه ، 39.6 مليون جنيه ، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.73% ، حيث أغلق عند مستوى 13250 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.71% ، وأغلق عند مستوى 2105 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.48% عند مستوى 12744 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 2.17% عند مستوى 695 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.80% ، وأغلق عند مستوى 1739 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ، ووصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، ارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 49 شركة ، ولم تتغير مستويات 45 شركة وظلت ثابتة كما هي.

وشهدت البورصة المصرية ، ارتفاعا جماعيا في مؤشراتها كافة ، في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 7.5 مليار جنيه ، بعد مرور ساعتين من بدء جلسة التداول بينما شهدت تباينا في مؤشراتها في بداية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ، بينما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.