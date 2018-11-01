البورصة تفتتح تعاملات اليوم على تراجع جماعي وتتخلى عن مكاسب أمس

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 1 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على تراجع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أم أغلقت جلسة أمس الأربعاء ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات.

مؤشر «إيجي إكس 30» تراجع بنسبة 0.09% ، وكذلك هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.04% ، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.14%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فتراجع هو الآخر بنسبة 0.02% ، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس الأربعاء باللون الأخضر ، حيث أغلق عند مستوى 13250 نقطة ، وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة.

وأضافت «مباشر» في تقريرها اليومي للبورصة المصرية، أن ظهور الضغوط البيعية خاصة في أسهم القطاع العقاري وسهم البنك التجاري الدولي ، رفع احتمالية التحرك بشكل عرضي في الفترة المقبلة ، بين مستويات 13000 – 13.500 نقطة ، موضحة أنه رغم الشكل الجيد للمؤشرات ، إلا أن المضي قدمًا وسط الضغوط البيعية على الأسهم القيادية سوف يكون صعبا ، وأوصت كذلك بالتداول الحذر والتداول في الأسهم المتوسطة والصغيرة ، حتى تزداد قوة الأسهم القيادية مرة أخرى.