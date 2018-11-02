في «مزاد علني».. طرح 35 محلا تجاريا في «دار مصر»

Advertisements

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، 35 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة و5 صيدليات ، وذلك بمساحات تتراوح بين 20 و57 مترا مربعا بالمزاد العلني ، ضمن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط ، وذلك حسب ما ذكر المهندس طارق السباعي ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية.

وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس ، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية ، أن المحلات والصيدليات المطروحة موزعة على نحو 14 محلا تجاريا ، وصيدليتين ، في مدينة القاهرة الجديدة ، وأضافت أنه سوف يتم عقد جلسة المزاد عليهم ، يوم 5 ديسمبر من العام الحالي 2018.

Advertisements

ولفت بيان هيئة المجتمعات العمرانية ، إلى أنه سوف يتم طرح 7 محلات تجارية ، وصيدلية ، في مدينة دمياط الجديدة ، وسوف يتم عقد جلسة المزاد عليهم في يوم 9 ديسمبر من العام الحالي 2018 ، فضلا عن عقد جلسة المزاد لـ14 محلا تجاريا وصيدليتين ، في مدينة الشيخ زايد ، في يوم 11 ديسمبر من العام الحالي 2018.

وتابع المهندس طارق السباعي ، أن كراسة الشروط والمواصفات ، يتم طلبها من مقر جهاز كل مدينة ، حيث يتم عقد جلسات المزاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، في مقر جهاز المدينة ، كما يتم سداد رسوم تأمين المزاد ، بمبلغ يتراوح بين 25 و50 ألف جنيه ، وذلك طبقا لموقع ومساحة كل محل أو صيدلية ، في موعد غايته جلسة المزاد.

وزاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ، أنه يتم استكمال سداد 10% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد ، فضلا عن 1% مصروفات إدارية ، و0.5% مجلس الأمناء ، وذلك فور رسو المزاد ، + 5% وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأوضح المهندس طارق السباعي ، أنه يتم سداد الباقي وقدره 90% ، بإحدى الطريقتين التاليتين ، الأولى هي السداد لكامل القيمة ، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد ، أما الثانية فهي سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية ، وذلك لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء ، وفقا لسعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي وقت السداد ، + 2 % ، + 0.5 % مصاريف تحصيل ، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد ، مؤكدا أنه يُمكن للراغبين في دخول المزاد ، المعاينة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية ، كما يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ، وكذلك لائحته التنفيذية المُعدلة.