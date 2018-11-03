المجتمعات العمرانية تعلن عن آخر موعد لحجز وحدة بمشروع جنة للإسكان الفاخر

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صرح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي “إن غداً الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018، وحتى تمام الساعة 11:59 دقيقة مساءً، وهو آخر موعد للتقديم لحجز مشروع إسكان جنة”.

خطوات حجز الوحدة السكنية في مشروع جنة

الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان.

الضغط على خامة المشروعات.

ثم الضغط على كراسة الشروط لمشروع جنة السكني.

مشروع جنة للإسكان الفاخر

مشروع جنة السكني هو مشروع للإسكان الفاخر تتراوح فيه مساحة الوحدة السكنية ما بين مائة وخمسة عشر متر مربع إلى مائة وخمسين متر مربع، في ستة من المدن الجديدة وهي “مدينة السادس من أكتوبر، مدينة الشروق، مدينة دمياط الجديدة، مدينة الشيخ زايد، مدينة العبور، مدينة المنيا الجديدة”.

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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحجز في مشروع جنة للإسكان الفاخر يكون بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الدخول عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وأوضحت الوزارة أن المشروع السكني سوف يكون محاط بأسوار في كمبوند سكني متميز.

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