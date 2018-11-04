سيتي إيدج تطرح فيلات مشروع زاهية بالمنصورة الجديدة للحجز

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صرح الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج المهندس عمرو القاضي “إن الشركة قد بدأت حجز فيلات وتوين هاوس في مشروع زاهية القائمة في مدينة المنصورة الجديدة بأسعار تبدأ من 4.6 مليون جنيهاً لأقل وحدة بمساحات تتراوح ما بين مائتين وتسعين إلى ثمانمائة وعشرين مترً”.

وأكد “إن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ ألف ومائتين فيلا بأنماط تصميمة مختلفة على الطراز المعماري الكلاسيكي وكذلك وجود فيلات على الطراز المعماري الحديث”.

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أضاف “إن تشطيب الفيلات سوف يكون بأعلى جودة، ومدة سداد ثمن الوحدة السكنية تصل إلى 7 سنوات”، وأكد أن شركة سيتي إيدج تستهدف الانتهاء من بيع ثلاثمائة وحدة سكنية خلال ثلاثة أشهر في الأبراج والفيلات حيث أن الشركة تهدف إلى تحقيق مبيعات تقارب من مليار جنيه مصري.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري قد تم إقامتها بشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة تصل إلى ستين في المئة، وبنسبة ثمانية وثلاثين في المئة شراكة من بنك الإسكان والتعمير، ونسبة اثنين في المئة من الشركة القابضة للاستثمار والتنمية.

وقع رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي على بروتوكول تعاون مع “شركة سيتي إيدج” تقوم من خلال هذا البروتوكول الشركة على إدارة وتطوير للإنشاءات والتصميمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لـ 7 مشروعات جديدة قائمة في مدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

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