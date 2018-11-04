أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

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حالة من التباين في الأسعار سيطرة اليوم على تعاملات سوق العبور، سجل سعر كيلو البطاطس ما بين خمسة إلى ستة جنيهاتً، بينما سجل سعر كيلو الطماطم ما بين ستة جنيهاتً إلى تسعة جنيهات ونصف، وسجل سعر البصل ما بين ثلاثة جنيهات وربع إلى أربعة جنيهات وخمسة وسبعون قرشاً.

لم تباين أسعار تلك المنتجات الزراعية فحسب بل تباين أيضا أسعار البامية حيث سجل سعر الكيلو جرام ما بين اثني عشر جنيهاً إلى خمسة عشر جنيهاً، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء ما بين خمسة إلى عشرة جنيهات، وسجل سعر الخيار البلدي ما بين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام الجزر ما بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات.

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وسجل سعر كيلو الكوسة ما بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام البسلة ما بين ثمانية إلى عشر جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين جنيه إلى ثلاثة جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم داخل سوق العبور

شهدت أسعار الفواكه داخل سوق العبور حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر كيلو البلح الزغلول سعر اثنى عشر جنيهاً، وسجل سعر كيلو البلح السلمي خمسة عشر جنيهاً، وسعر البلح الرملي سعر ثمانية جنيهات، وسجل سعر التفاح اللبناني ثمانية عشر جنيهاً، وسجل سعر كيلو التفاح الجولدن سعر ثمانية عشر جنيهاً، وسجل سعر التفاح الأمريكي سعر اثنان وعشرون جنيهاً.

وسجل سعر كيلو اليوسفي خمسة جنيهات، وسجل سعر الجريب فروت سعر ستة جنيهات، وسجل سعر الخوخ المستورد عشرين جنيهاً، وسجل سعر الجوافة ستة جنيهات، وسجل سعر الرومان ثمانية جنيهات، وسجل سعر التين عشر جنيهات.

كما سجل سعر كيلو البرتقال البلدي سعر ثلاثة جنيهات ونصف، وسعر البرتقال السكري سجل سعر أربعة جنيهات، وسجل سعر البرتقال الصيفي سعر سبعة جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة سعر أربعة جنيهات، وسجل سعر الليمون البلدي ثمانية جنيهات.

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