«المركزي» يعلن ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر

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أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي في مصر ، إلى44.501 مليار دولار ، وذلك بنهاية شهر أكتوبر 2018 ، مقارنة بـ44.459 مليار دولار ، بنهاية شهر سبتمبر 2018 ، بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي ، تستورد مصر من الخارج ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات ، وذلك بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار ، ما يعني أن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي ، يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر ، وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر ، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

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