فتح باب الحجز في المرحلة السادسة بـ«بيت الوطن» اليوم

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تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، باب الحجز وتحويل المقدمات ، في المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج ولمدة أسبوعين ، وذلك حسب ما أعلن المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وأوضح المهندس خالد عباس ، أن المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» ، تبدأ بطرح 819 قطعة أرض في امتداد منطقة النرجس ، في موقع متمبز بمدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الألمانية ، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة ، وقرب طريق (القاهرة – العين السخنة) ، متابعا أن مجلس الوزراء وافق على طرح المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج ، على أن تحدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأسعار طبقا للوائح السارية في الهيئة ، كما يتم الطرح بالجنيه المصري ، والسداد بالدولار ، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط ، كما يتم تقييم السعر عن طريق البنك المركزي.

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وتتضمن الشروط العامة ، أن يكون الحاجز مصري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 21 عاما ، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج ، بينما يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام ، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك في المدينة الواحدة بجميع مراحل المشروع ، وإلغاء أي تخصيص حالة مخالفة الأمر ، ويتم سداد دفعة مقدمة 25% محولة بالكامل من الخارج – يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها في المراحل السابقة – والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية ، ‘يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض ، والسداد من داخل مصر طبقا لتعليمات البنك المركزي ، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وحال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة ، عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.