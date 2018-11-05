فتح باب الحجز في المرحلة السادسة بـ«بيت الوطن» اليوم

منذ 29 دقيقة أخبار الاقتصاد
فتح باب الحجز في المرحلة السادسة بـ«بيت الوطن» اليوم
وزارة الإسكان

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، باب الحجز وتحويل المقدمات ، في المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج ولمدة أسبوعين ، وذلك حسب ما أعلن المهندس خالد عباس ، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وأوضح المهندس خالد عباس ، أن المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» ، تبدأ بطرح 819 قطعة أرض في امتداد منطقة النرجس ، في موقع متمبز بمدينة القاهرة الجديدة بجوار الجامعة الألمانية ، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة ، وقرب طريق (القاهرة – العين السخنة) ، متابعا أن مجلس الوزراء وافق على طرح المرحلة السادسة من مشروع «بيت الوطن» لأراضي المصريين في الخارج ، على أن تحدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأسعار طبقا للوائح السارية في الهيئة ، كما يتم الطرح بالجنيه المصري ، والسداد بالدولار ، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح أو لسداد الأقساط ، كما يتم تقييم السعر عن طريق البنك المركزي.

وتتضمن الشروط العامة ، أن يكون الحاجز مصري الجنسية ، وألا يقل عمره عن 21 عاما ، وتكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج ، بينما يبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام ، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك في المدينة الواحدة بجميع مراحل المشروع ، وإلغاء أي تخصيص حالة مخالفة الأمر ، ويتم سداد دفعة مقدمة 25% محولة بالكامل من الخارج – يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها في المراحل السابقة – والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية ، ‘يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض ، والسداد من داخل مصر طبقا لتعليمات البنك المركزي ، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وحال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو المراحل السابقة ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة ، عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.