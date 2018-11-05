البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاع جماعي في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشرات كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس بداية الأسبوع أمس الأحد ، على تراجع جماعي في مؤشراتها.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.02% ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.10% ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.19%.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع بنسبة 0.09% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسات تداول أمس الأحد على تراجع بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 13.170 نقطة وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أنه رغم الأداء الضعيف للأسهم القيادية ، لكن الشركة تعتقد أن المؤشر قد يمر بمرحلة عرضية قصيرة المدى قد تنتهى إلى صعود ، بينما يعتبر مستوى 12.950 نقطة هو الدعم الأقرب للمؤشر ، ولمستوى إيقاف الخسارة.