أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018.. ارتفاع جديد في «البطاطس»

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شهدت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة ، ارتفاعا في سوق العبور اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بين 25 قرشًا وجنيهين ، وذلك مقارنة بأسعارها أمس الأحد.

وارتفعت أسعار البطاطس مرة أخرى ، بعد أن شهدت انخفاضًا في أسعارها مؤخرا ، وكذلك ارتفعت أسعار البصل والكوسة والباذنجان البلدي والبرتقال الصيفي والليمون البلدي في سوق الجملة ، وذلك بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور ، وكذلك تراجعت أسعار الطماطم والفاصوليا والملوخية ، وفقا لبيانات سوق العبور.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور بالجملة ، كما ورد في الموقع الرسمي لسوق العبور.

أولا: أسعار الخضراوات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5.5 و9.5 جنيه ، بتراجع 50 قرشًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و8 جنيهات ، بزيادة جنيهين.

تراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات ، بزيادة 25 قرشًا.

تراوح الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و 9 جنيهات ، بتراجع جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه ، بزيادة 50 قرشًا.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ، بين 3 و 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ، بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية بين 2 و3 جنيهات ، بتراجع جنيه.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

ثانيا: أسعار الفاكهة

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات ، بزيادة جنيهين.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات ، بزيادة جنيهين.

تراوح سعر كيلو البلح الرملي ، بين 6 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة ، بين 3 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 4 و7 جنيهات.