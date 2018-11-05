تفاصيل حجز أراضي المرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن: شروط حجز أراضي مشروع بيت الوطن

Advertisements

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن البدء في إجراءات حجز أراضي المرحلة السادسة من مشروع “بيت الوطن” القائم في مدينة القاهرة الجديدة، والذي تم تخصيصه إلى المصريين العاملين في الخارج، وسوف تبدأ فعاليات إجراءات الحجز لمدة أسبوعين.

تفاصيل طرح أراضي المرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن

قد أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التي تمثل وزارة الإسكان والمرافق عن تفاصيل التقدم من أجل حجز أراضي المرحلة السادسة في مشروع بيت الوطن القائم في مدينة القاهرة الجديدة وهي كالتالي:

Advertisements

طرح عدد 819 قطعة أرض على امتداد منطقة النرجس، في مدينة القاهرة الجديدة القريبة من طريق العين السخنة القاهرة.

من شروط الطرح أن يكون بالعملة المصرية “الجنيه، وأن يتم السداد بالدولار الأمريكي تبعاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين لطرح الأراضي.

سداد الأقسام يكون بالدولار، على أن يتم تقييم السعر من خلال “البنك المركزي المصري”.

شروط حجز أراضي مشروع بيت الوطن

أن يكون الراغب في حجز قطعة الأراضي مصري الجنسية.

لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

تخصيص الأراضي بأولوية التحويل البنكي لدفع مبلغ الدفعة المقدمة بالكامل من الخارج.

يبدأ التخصيص من ثلاث قطع أرض للحاجز أو الشريك في المدينة الواحدة بجميع مراحل مشروع بيت الوطن.

طريقة سداد مشروع بيت الوطن

دفعة مقدم الحجز عن طريق سداد خمسة وعشرين في المئة من قيمة الحجز محولة بالكامل من الخارج.

على أن يتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على خمس سنوات، على شكل أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية.

يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام قطعة الأرض.

يتم خصم قيمة سبعة ونصف في المئة في حال سداد ثمن الأرض بشكل كامل بعد تخصيص قطعة الأرض.

أقرا المزيد سيتي إيدج تطرح فيلات مشروع زاهية بالمنصورة الجديدة للحجز